Новая серия телевизоров Miom от Xiaomi

Компания Xiaomi анаонсировала новую серию телевизоров Miom.

Mi TV E32, оснащен 32-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 × 768 пикселей, углами обзора 178 градусов и частотой обновления 60 Гц. Телевизор оснащен четырехъядерным 64-разрядным процессором в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ флэш-памяти. Он поддерживает 2,4 ГГц Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасный порт и поставляется с двумя динамиками 6 Вт. Аналогичная 43-дюймовая модель оснащена дисплеем с разрешением Full HD 1920 × 1080 пикселей, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти. Он имеет двойные 8 Вт стерео колонки и DTS.

55-дюймовые и 65-дюймовые телевизоры Mi оснащены 4K-дисплеем с поддержкой HDR, разрешением 3840 × 2160 пикселей и углами обзора 178 градусов. Оба телевизора оснащены 64-разрядным четырехъядерным процессором в сочетании с 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ памяти. Они поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и инфракрасный порт. Телевизор поставляется с двумя динамиками мощностью 8 Вт и поддержкой Dolby Audio, DTS- HD с двойным декодированием звука. Все телевизоры работают на платформе Patchwall OS, с фирменной оболочкой от компании, построенных на базе Android.

65-дюймовый телевизор Mural TV оснащен режимом фоторамки и голосовым помощником AI для голосового управления. Подобно Samsung The Wall, этот телевизор продвигается как телевизор, который можно использовать как произведение искусства благодаря своему незаметному дизайну и толщине всего 13,9 мм. Он может отображать не только художественные работы, но и личные фотографии, семейные портреты и т.д. На телевизоре Mural TV установлен 65-дюймовый 4K-дисплей с поддержкой HDR и разрешением 3840 × 2160 пикселей. Телевизор оснащен четырехъядерным процессором 1,8 ГГц с процессором Mali-T830 750 МГц, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. На борту есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth и инфракрасного порта. Телевизор поставляется с двумя 12 Вт колоноками и поддержкой Dolby Audio, DTS-HD аудио с двойным декодированием.