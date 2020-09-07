Новая технология NVIDIA RTX IO ускорит загрузку игры и размер игры

С новыми видеокартами RTX 30 на графического процессора Ampere, компания NVIDIA также анонсировала RTX IO. Это новый набор технологий, обеспечивающую быструю загрузку на базе графического процессора и декомпрессию игровых ресурсов.

Технология NVIDIA RTX IO задействует вычислительные возможности графических процессоров для ускорения загрузки игр.

Эта технология может уменьшить всплытие объектов и заикание, а также обеспечить быструю загрузку высококачественных текстур. Также компания NVIDIA заявила, что технология RTX IO может уменьшить размеры загрузки и установки игр, это означает, что пользователи могут хранить больше игр на своих SSD. RTX IO будет работать как на графических процессорах Ampere, так и на Turing, что означает, что владельцы существующих карт GeForce RTX 20-й серии смогут пользоваться этой новой технологией.