Новая версия Samsung Galaxy Note10

Оба устройства получили тройной модуль основной камеры камеру, который смещен в левую сторону задней крышки. Galaxy Note 10 + дополнительно обзавёлся сенсором для определения глубины сцены. Фронтальная камера обеих моделей расположена в области круглого отверстия по центру дисплея у верхней рамки. Обе новинки не получили 3,5-мм аудиоразъем.В качестве «моделей» для съёмки были использованы качественные макеты устройств, используемые производителями чехлов. Размеры смартфонов ощутимо различаются: Galaxy Note 10 + значительно больше базовой версии — особенно заметна разница при наглядном сравнении. Диагональ экрана Galaxy Note10 составляет 6,3 дюйма, Galaxy Note 10 + — 6,8 дюйма.О стоимости новинок пока неизвестно.