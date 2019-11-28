Новая версия смарт-часов Huawei Watch GT 2 вышла в России

Компания Huawei дала старт российским продажам новой версии смарт-часов Huawei Watch GT 2. Вариант с корпусом 42 мм довольно сильно отличается от модели с 46-мм корпусом. Новинка может похвастаться более тонкими рамками дисплея, но при этом отсутствием поддержки телефонных вызовов через Bluetooth и меньшим временем автономной работы. Также отметим 1,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 390:390 точек и платформу Kirin A1. Часы в черной расцветке оценены в 13 990 рублей, а бежево-коричневой – 14 990 рублей.