Новая видеокарта GeForce GTX 1650

Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1650, это начальный графический процессор, целью которого является предоставление преимуществ современных игр таких как сложные эффекты шейдеров по более низкой цене всего за 149 долларов.

Это значительный шаг вперед по сравнению с GTX 1660. GeForce GTX 1650 имеет всего 896 ядер CUDA против 1408 в базовой 1660, 128-битную шину памяти вместо 192-битной шины и 4 ГБ памяти GDDR5 вместо 6 ГБ. Оно работает на базе 1485 МГц по сравнению с 1560 МГц 1660 и тактовой частотой 1665 МГц вместо 1785 МГц. Ее не получится использовать в форматах 4K. Тем не менее, он все еще может быть гигантским шагом вперед по сравнению с прошлыми графическими процессорами NVIDIA. Компания утверждает, что она на 70 процентов быстрее, чем GTX 1050 с разрешением 1080p, и в два раза быстрее, чем устаревшая GTX 950. Реальная производительность достаточно сильна, это покажется хорошим обновлением, если вы в основном заинтересованы в том, чтобы идти в ногу с современными играми, а не увеличивать разрешение или качество картинки. В настоящее время она стоит примерно на том же уровне, что и AMD Radeon RX 570, что дает ей преимущество.