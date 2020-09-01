Новейшие сверхпортативные ноутбуки премиум-класса Yoga 9i и Yoga Slim 9i

Yoga 9i и Yoga Slim 9i - это новейшие сверхпортативные ноутбуки премиум-класса от Lenovo.

Yoga 9i - это трансформируемый ноутбук, тогда как Yoga Slim 9i имеет традиционный дизайн раскладушки. Обе новинки будут оснащены 14-дюймовыми дисплеями и корпусом выполненного из алюминия. В стандартную комплектацию Yoga Slim 9i входит кожаный чехол.

Кожаная основа сделана с использованием 20-ступенчатого процесса склеивания и прошла тщательные испытания на прочность. Yoga Slim 9i имеет толщину всего 13,9 мм и весит всего 1,26 кг, а вот Yoga 9i, несмотря на более сложный шарнирный механизм, будет чуть толще и весит 1,37 кг.

Новинки будут оснащены процессорами Core i9 до 10-го поколения и дискретной графикой в ​​виде NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Yoga Slim 9i будет иметь батарею емкостью 63,5 Втч с заявленным временем автономной работы до 20 часов. У oga 9i заявленное время автономной работы до 18 часов. Оба ноутбука соответствуют стандартам Intel Project Athena. Yoga Slim 9i и Yoga 9i поступят в продажу в начале ноября по цене от 2999 долларов.