Новейший беспроводной пылесос Philips SpeedPro Max Aqua 8000

Компания Philips анонсировала новый беспроводной пылесос SpeedPro Max Aqua 8000.

SpeedPro Max Aqua 8000 (XC8147 / 01) - это не просто пылесос без мешка для пылесоса, а также его можно использовать для влажной уборки пола. Это возможно благодаря насадке Aqua 2-в-1 с насадкой для резервуара для воды и подушечкой из микрофибры, которую легко снимать и чистить.

С новейшей технологией всасывания PowerCyclone 10, цифровым двигателем PowerBlade и всасывающей насадкой на 360 градусов, Philips заявляет, что пылесос способен улавливать до 99,7% пыли и грязи при каждом движении. Эта форсунка по умолчанию оснащена светодиодами, чтобы вы могли более четко видеть, что находится на полу. 8000 серия также отличается продуманным дизайном, в котором мотор и мусорное ведро расположена сверху.

В пылесосе 2,7 кг используется литий-ионный аккумулятор 25,2 В, который, по словам Philips, обеспечивает до 80 минут уборки в экономичном режиме. В обычном режиме автономность составить примерно 35 минут. Если вам нужна максимальная мощность всасывания, есть режим Turbo, но он разряжает аккумулятор за 28 минут. Регулировка скорости осуществляется с помощью верхнего цифрового дисплея пылесоса.

Беспроводной пылесос Philips SpeedPro Max Aqua 8000 серии будет доступен по рекомендованной розничной цене 550 долларов США.