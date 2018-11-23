Новые 27-дюймовые мониторы Acer имеют время отклика менее 1 мс

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов тремя 27-дюймовыми моделями на TN-матрицах: KG271Fbmiipx, KG271Ebmidpx и KG271Dbmiix. Новинки характеризуются разрешением 1920:1080 пикселей, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, углами обзора по горизонтали до 170 градусов, по вертикали до 160 градусов, контрастностью 1000:1, стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт, а также поддержкой технологии Free-Sync для синхронизации частоты смены кадров между видеокартой и дисплеем.

Модели KG271Fbmiipx и KG271Ebmidpx имеют частоту обновления 240 Гц и 144 Гц соответственно, время отклика 0,8 мс и яркость 400 кд/м2. Модель KG271Dbmiix обладает частотой обновления в 75 Гц, временем отклика 0,6 мс и яркостью 300 кд/м2. Из интерфейсов здесь предусмотрены HDMI 2.0 и DisplayPort v1.2 у KG271Fbmiipx, DVI-D, HDMI 1.4 и DisplayPort v1.2 у KG271Ebmidpx, коннекторы D-Sub и HDMI 1.4 у модели KG271Dbmiix.