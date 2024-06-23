Новые OnePlus Watch 2 получат поддержку eSIM

Компания OnePlus объявила, что на презентации 27 июня будут представлены не только смартфон OnePlus Ace 3 Pro и планшет OnePlus Pad Pro, но и новые умные часы OnePlus Watch 2. Стоит заметить, что в феврале этого года на международный рынок были выпущены часы OnePlus Watch 2, которые являются переименованным клоном OPPO Watch X. Что до китайской версии, то пока подтверждено наличие поддержки eSIM, обновленного дизайна и поддержке дистанционного управления автомобилем.

Выпущенные в феврале OnePlus Watch 2 оснащаются корпусом из нержавеющей стали с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, энергоэффективным чипом BES 2700, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 100 спортивными режимами, датчиками для отслеживания частоты сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом, мониторингом качества сна и уровня стресса, адаптерами Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5) и Wi-FI, аккумулятором ёмкостью 500 мАч и поддержкой 7,5-Вт зарядки.