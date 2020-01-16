Новые беспроводные наушники B & O с 35 часами автономной работы

Производитель высококачественных аудио продуктов B & O готовится к выпуску беспроводных наушников Beoplay E8 3-го поколения.

Beoplay E8 имеет более округлую форму и меньший размер, в то время как чехол для зарядки сохраняет первоклассную кожаную конструкцию. Срок службы батареи оценивается в 7 часов непрерывного воспроизведения при умеренных уровнях громкости, в то время как чехол может увеличить его до невероятных 35 часов.

В каждом наушнике теперь есть два микрофона для лучшего восприятия голоса и шумоподавления во время разговора. Также имеется поддержка кодеков SBC, AAC и Aptx для оптимальной чистоты звука и IP54 для защиты от пыли и влаги.

B & O Beoplay E8 оценены в $ 350 и стартуют 14 февраля. Также можно будет приобрести отдельно сертифицированную Qi беспроводную зарядную панель за $ 125.