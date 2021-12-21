Новые беспроводные наушники Boult Audio AirBass Propods X с 32-часовым воспроизведением

Сегодня популярный индийский производитель продукции Boult audio выпустил свои новые беспроводные наушники AirBass Propods X, по начальной цене 20 долларов.

Boult AirBass Propds X оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами, обеспечивающими насыщенный звук, Bluetooth 5.1 для быстрого сопряжения в более длительном рабочем диапазоне, а также водонепроницаемостью IPX5, что делает его пригодным для использования в тренажерном зале и на открытом воздухе.

В дополнение к этим функциям Airbass Propds X сенсорное управление, что позволяет пользователям регулировать громкость, переключать треки, отвечать на звонки или управлять голосовым помощником одним касанием пальца. Устройство обеспечивает время воспроизведения до 8 часов, а футляр для переноски позволяет выполнять 4 дополнительных полных заряда, что делает общее время воспроизведения до 32 часов.