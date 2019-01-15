Новые беспроводные наушники Noise Shots X3 Bass

Компания Noise выпустила третью версию беспроводных наушников Noise Shots X3 Bass.

Noise Shots X3 Bass основан на технологии подключения Bluetooth 5.0, которая имеет более высокую и более быструю полосу пропускания беспроводной связи. Это обеспечивает потоковую передачу звука высокого разрешения без задержек, а также высокую скорость соединения. Корпус наушников Noise Shots X3 Bass также содержит многофункциональную кнопку, которая, может использоваться для воспроизведения, приостановки или пропуска треков, ответа на вызовы и даже использования Google Assistant или Siri, даже не вынимая телефон из вашего кармана. Другие функции наушников включают стереофонический звук при вызове, встроенный микрофон и зарядный чехол на 1500 мАч.

Наушники Noise Shots X3 Bass выпускаются в двух цветах - черном и белом. Белые наушники получили красную или белую оправу, а черные - три цвета оправы - белый, красный и желтый.