Новые беспроводные наушники Pixel Buds от Google

Google представила свой первый набор беспроводных наушников. Pixel Buds, продолжение одноименного продукта 2017 года, призваны устранить многие недостатки этих усилий и дать Google реальный конкурент на рынке беспроводных наушников.

Pixel Buds оснащены адаптивным звуком, который автоматически регулирует громкость при переходе между тихой и шумной средой и используют 12-мм драйверы в корпусе, который защищен от влаги и пота. Срок службы батареи составляет до пяти часов без подзарядки.

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Менеджер по продукту Sandeep Waraich сказал, что они отсканировали тысячи ушей, чтобы создать универсальный дизайн, использующий как сменные наконечники, так и стабилизирующую дугу, которая заправляется. На каждом зачатке даже есть пространственное отверстие, которое уменьшает давление, чтобы уменьшить ощущение отсоединенного наушника.Технический гигант заявил, что Pixel Buds будут доступны в 2020 года по цене 179 долларов на выбор: белый, оранжевый, мятный или черный.