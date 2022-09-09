Новые часы Apple Watch уже можно предзаказать в России

Компания МТС начала принимать предварительные заказы на умные часыApple Watch SE, Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra, а также беспроводные наушники AirPods Pro 2. Ритейлер отмечает, что цена на момент получения не изменится. Разумеется, точные сроки поставок в текущих условиях не называется, но крайний срок указан однозначно – 120 дней с момента оплаты. До получения покупатель может отказаться от заказа.

Что до цен, то часы Apple Watch SE GPS в версии на 40 мм оценены в 27 тысяч рублей, а на 40 мм – 30 тысяч рублей. Apple Watch Series 8 GPS обойдутся в 42 и 46 тысяч рублей соответственно за варианты на 41 и 45 мм. Наконец, за топовые Apple Watch Ultra GPS просят 85 тысяч рублей. Наушники AirPods Pro 2 оценены в 27 тысяч рублей.