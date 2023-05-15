Новые часы Garmin слили в сеть до анонса

Довольно известная компания Garmin в ближайшее время планирует обновить свою линейку умных часов и благодаря слитым фотографиям и характеристикам, опубликованным изданием WinFuture, можно до официальной презентации более подробно рассмотреть флагманские модели — Epix Pro Gen 2, Fenix 7X Pro и Fenix 7 Pro. Если верить поставщикам секретной информации, эти модели намерены конкурировать с Apple Watch Ultra, то есть это будет топовый сегмент на рынке носимой электроники. Начать стоит с того, что версия Pro премиум-часов Epix Gen 2 будет предлагаться в нескольких размерах дисплея: 42 мм, 47 мм и 51 мм. Это отличные новости, особенно учитывая, что стандартная версия Epix Gen была доступна только в одном размере — 47 мм.

Всё же в определённых ситуациях хочется получить больше диагонали для удобства работы. Также будет предложена опция с сапфировым покрытием дисплея, который должен сделать его более устойчивым к царапинам, хотя это достаточно дорогое удовольствие и такое подойдёт далеко не всем. Также по информации информационного издания WinFuture, модели часов 7 Pro и 7X Pro, как и текущая модель умных часов Fenix 7, будут поставляться с опцией сапфирового стекла или с солнечной панелью, так что в этом плане ожидать каких-то изменений не стоит. Также журналисты издания не знают ничего о характеристиках умных часов, о диагонали дисплея или стоимости, так что получить полный набор параметров до презентации всё же не выйдет. Но ждать анонс осталось недолго, так что спешить некуда.
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