Новые часы Garmin слили в сеть до анонса

Всё же в определённых ситуациях хочется получить больше диагонали для удобства работы. Также будет предложена опция с сапфировым покрытием дисплея, который должен сделать его более устойчивым к царапинам, хотя это достаточно дорогое удовольствие и такое подойдёт далеко не всем. Также по информации информационного издания WinFuture, модели часов 7 Pro и 7X Pro, как и текущая модель умных часов Fenix 7, будут поставляться с опцией сапфирового стекла или с солнечной панелью, так что в этом плане ожидать каких-то изменений не стоит. Также журналисты издания не знают ничего о характеристиках умных часов, о диагонали дисплея или стоимости, так что получить полный набор параметров до презентации всё же не выйдет. Но ждать анонс осталось недолго, так что спешить некуда.