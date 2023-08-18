Новые часы Google Pixel Watch 2 получат новую ОС и большой экран

Второе поколение Pixel Watch выйдет в этом году — инсайдеры сообщают, что новые умные часы будут запущены параллельно с серией Pixel 8 в октябре. И если верить слитой в сеть информации, часы Google Pixel Watch 2 будет работать на базе передового процессора Qualcomm SW510, который обладает более высокой производительностью по сравнению с чипом в текущем поколении умных часов. Также потенциальный покупатель получит 2 гигабайта оперативной памяти и, что немаловажно, часы будут работать на платформе Wear OS 4, что вполне логично — производитель выпустил достаточно качественную операционную систему и было бы странно, если бы Googe не использовала новую ОС в своих передовых часах.

Также поставщики секретной информации заявляют, что умные часы Pixel Watch будут поставляться с дисплеем с разрешением 384x384 пикселя — ранее появлялись слухи о том, что Google использует панель от компании Samsung, но никаких дополнительных данных об этом продукте нет. Вероятно, производитель не станет менять дизайн устройства, потому что в этом нет никакого смысла, плюс производитель будет делать упор на аппаратную составляющую и поддержку технологий на базе искусственного интеллекта. Вопрос только в конечной стоимости и поддержке различных функций экосистемы Android, которая пока что развивается слишком плохо, чтобы пользователи могли действительно обратить на это своё внимание. Будем следить за ситуацией — пока что новые часы выглядят слишком скучно.
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