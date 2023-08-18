Новые часы Google Pixel Watch 2 получат новую ОС и большой экран

Также поставщики секретной информации заявляют, что умные часы Pixel Watch будут поставляться с дисплеем с разрешением 384x384 пикселя — ранее появлялись слухи о том, что Google использует панель от компании Samsung, но никаких дополнительных данных об этом продукте нет. Вероятно, производитель не станет менять дизайн устройства, потому что в этом нет никакого смысла, плюс производитель будет делать упор на аппаратную составляющую и поддержку технологий на базе искусственного интеллекта. Вопрос только в конечной стоимости и поддержке различных функций экосистемы Android, которая пока что развивается слишком плохо, чтобы пользователи могли действительно обратить на это своё внимание. Будем следить за ситуацией — пока что новые часы выглядят слишком скучно.