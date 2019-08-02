Новые данные Black Shark 2 Pro

В социальной сети Weibo появились результаты тестирования нового Black Shark 2 Pro в бенчмарке AnTuTu, представленные пользователем, который уже смог лично испытать устройство. Если верить этим данным, то смартфон набирает 456 751 балл, что всё ещё достаточно много, но существенно ниже, чем заявлял производитель во время презентации. Разница составляет почти 10%.Во время презентации нового игрового смартфона Black Shark 2 Pro производитель объявил, что устройство набирает в бенчмарке AnTuTu рекордные 500 610 баллов. Такому высокому результату способствуют флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и сверхбыстрый накопитель UFS 3.0. Однако, как это часто бывает, реальные показатели отличаются от заявленных.О стоимости новинки пока неизвестно.