Новые дизайнерские телевизоры Frame и Serif от Samsung

Samsung разработала телевизоры Frame и Serif, которые станут стильным дополнением к вашему дому, как своего рода произведение искусства, которое вы также можете использовать для просмотра фильмов.

Поэтому неудивительно, что технический гигант объявил об обновлении, которое должно сделать их еще лучше: версии двух моделей в 2019 году будут оснащены экранами QLED. По словам Samsung, технология QLED (или светодиод с квантовыми точками) сделает их экраны ярче и даст им более глубокий контраст с более темным черным. Это связано с тем, что квантовые точки дают экрану возможность создавать более насыщенные цвета. Он также позволяет увеличить яркость цвета, позволяя телевизору отображать на экране больший диапазон тонов - элементный режим HDR должен уметь воспроизводить цвета и яркость, которые мы на самом деле видим в реальной жизни.