Новые фитнес-часы TicWatch S2 и E2

Компания Mobvoi раскрыла возможности своей новой линейки умных часов TicWatch S2 и E2.

Они ориентированы на активный образ жизни благодаря новому набору функций отслеживания фитнеса под названием TicMotion. Mobvoi также объявил, что модель E2 будет стоить 159,99 долларов, а S2 - 179,99 долларов. Вместо того, чтобы открывать приложение для записи определенной активности, компания полагается на алгоритмы ИИ, которые отслеживают, что делает пользователь, автоматически выбирая такие действия, как бег или сон. Mobvoi также обещает гораздо лучший мониторинг и анализ плавания. Что касается функционала, S2 и E2 будут оснащены аккумулятором на 415 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и будут работать под управлением Wear OS от Google.