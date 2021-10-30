Новые гарнитуры SteelSeries имеют увеличенное время автономной работы

Новые беспроводные гарнитуры SteelSeries Arctis 7 Plus и 7P Plus имеют два ключевых улучшения по сравнению с их предшественниками: увеличенное время автономной работы, увеличение до 30 часов на одной зарядке и 24 часа заряда после 15-минутной быстрой зарядки. Теперь наушики заряжаются через разъем USB-C. Большинство других крупных производителей гарнитур уже много лет используют этот разъем, но SteelSeries медленно внедряет его, хотя с 2019 года поставляла свой умный аудиопередатчик USB-C н некоторых гарнитурах.

SteelSeries также заявляет, что обе гарнитуры совместимы с Oculus Quest 2, добавляя еще одну платформу к длинному списку устройств, с которыми они могут работать по беспроводной сети. Также в этот список входят PS4, PS5, Nintendo Switch, компьютеры MacOS, компьютеры Windows, iPad с USB-C и Android. Для компьютеров или консолей без порта USB-C можно использовать прилагаемый кабель USB-C-to-A. Гарнитура совместима по проводному соединению со всеми устройствами, которые имеют разъем 3,5 мм. Порт 3,5 мм на гарнитуре предназначен исключительно для обмена аудио, позволяя последовательно подключить одну гарнитуру к другой.

Arctis 7 Plus и Arctis 7P Plus будут стоить 169,99 долларов. Ключевое отличие между ними состоит в том, что шкала на правом краю 7P Plus регулирует боковой сигнал микрофона, тогда как на Arctis 7 Plus он регулирует микширование звука игры и чата. Arctis 7 Plus доступен в черном цвете, а 7P Plus доступен в черном и белом цвете.
Комментарии и отзывы SteelSeries Arctis 7 Plus
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