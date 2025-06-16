Обзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыха

Беспроводные наушники Defender Triple поддерживают два вида беспроводного соединения и могут использоваться с разными типами устройств, работающими под разными операционными системами. Это универсальное решение, которое можно использовать на прогулках или по пути на работу со смартфоном, подключить на рабочем месте к ноутбуку или компьютеру.

Комплектация

В оформлении коробки помимо данных по техническим характеристикам присутствует пометка по предоставлению бонусного кода на игру Crossout. Комплект включает передатчик с USB-C, переходник на USB, аудиокабель с 3.5 мм аудиоразъема на USB-C, зарядный кабель.

Внешний вид

У гарнитуры компактное исполнение в традиционной схеме. Оголовье обтянуто тканью с пенным наполнителем внутри.

Направляющие для изменения длины на внешней стороне чашек. Интересное конструктивное решение, сочетает в себе внешнюю привлекательность и надежность конструкции. Диапазон достаточен для подбора удобной посадки для подростков и взрослых.

Представлены в черном и белом вариантах исполнения. Основным материалом конструкции является пластик. Качество сборки хорошее.

Чашки овальной формы на левой механические кнопки управления, отвечающие за питание, смену режимов работы и поворотный регулятор громкости. Разъем USB-C используется для зарядки и через него можно подключать аудиокабель для проводной передачи звука. Микрофон на откидной ножке.

Так же как и оголовье, амбушюры выполнены из ткани с наполнителем внутри. Приятно тактильно, нет проблем с запотеванием при эксплуатации летом.

Тесты

Defender Triple поддерживает два вида беспроводного соединения это Bluetooth и радиочастота 2.4 ГГц. При этом продумали вопрос удобства и особенности современных устройств, упростив эксплуатацию владельцам. Это компактный приемник с USB-C разъемам, который можно напрямую подключать к Macbook и другим ультрабукам, а также планшетам. Также есть переходник в виде флешки, в него ставится адаптер и его уже подключаем к USB-A.

Установлен динамик диаметром 40 мм. Выводимый звук ровный, без перекосов по частотному диапазону. Нет явного преобладания низких частот, чистые верхние частоты и разборчива середина. Универсальный вариант для работы, прослушивания музыки и аудиокниг, просмотра фильмов и игр.

Запас по громкости достаточно для того чтобы комфортно эксплуатировать на среднем уровне. Есть эффект виртуального объемного звука, обеспечивающий преимущество в сетевых шутерах.

Встроенного аккумулятора хватало на 7 часов работы на среднем уровне громкости. Использование USB-C упростит поиск зарядного устройства.

Итоги

Defender Triple – легкая гарнитура с двумя видами беспроводного соединения. Эргономичная конструкция, тканевые амбушюры, хорошие показатели автономной работы и достойный звук, продвинутое исполнение передатчика.
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