Обзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыха

В оформлении коробки помимо данных по техническим характеристикам присутствует пометка по предоставлению бонусного кода на игру Crossout. Комплект включает передатчик с USB-C, переходник на USB, аудиокабель с 3.5 мм аудиоразъема на USB-C, зарядный кабель.
Направляющие для изменения длины на внешней стороне чашек. Интересное конструктивное решение, сочетает в себе внешнюю привлекательность и надежность конструкции. Диапазон достаточен для подбора удобной посадки для подростков и взрослых.
Представлены в черном и белом вариантах исполнения. Основным материалом конструкции является пластик. Качество сборки хорошее.
Чашки овальной формы на левой механические кнопки управления, отвечающие за питание, смену режимов работы и поворотный регулятор громкости. Разъем USB-C используется для зарядки и через него можно подключать аудиокабель для проводной передачи звука. Микрофон на откидной ножке.
Так же как и оголовье, амбушюры выполнены из ткани с наполнителем внутри. Приятно тактильно, нет проблем с запотеванием при эксплуатации летом.
Defender Triple поддерживает два вида беспроводного соединения это Bluetooth и радиочастота 2.4 ГГц. При этом продумали вопрос удобства и особенности современных устройств, упростив эксплуатацию владельцам. Это компактный приемник с USB-C разъемам, который можно напрямую подключать к Macbook и другим ультрабукам, а также планшетам. Также есть переходник в виде флешки, в него ставится адаптер и его уже подключаем к USB-A.
Установлен динамик диаметром 40 мм. Выводимый звук ровный, без перекосов по частотному диапазону. Нет явного преобладания низких частот, чистые верхние частоты и разборчива середина. Универсальный вариант для работы, прослушивания музыки и аудиокниг, просмотра фильмов и игр.
Запас по громкости достаточно для того чтобы комфортно эксплуатировать на среднем уровне. Есть эффект виртуального объемного звука, обеспечивающий преимущество в сетевых шутерах.
Встроенного аккумулятора хватало на 7 часов работы на среднем уровне громкости. Использование USB-C упростит поиск зарядного устройства.