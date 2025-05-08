Sony готовит к релизу наушники WH-1000XM6

Согласно утечке информации, предоставленной изданиями Dealabs и Android Authority, компания Sony представит преемника своих флагманских наушников с активным шумоподавлением WH-1000XM5 уже 15 мая. Новая модель, получившая название WH-1000XM6 (что, впрочем, было вполне логично), впервые засветилась на удалённой странице Amazon в Испании, которую заметил пользователь Reddit. Судя по этой информации, наушники XM6 получат новый процессор шумоподавления QN3 HD, который, по информации Dealabs, будет в семь раз мощнее предыдущего чипа QN1, использовавшегося в XM5. Это должно значительно улучшить качество шумоподавления и, возможно, звучание в целом. Также ожидается наличие шести микрофонов с ИИ-обработкой сигнала для повышения качества голосовых вызовов. Разъём для наушников при этом остаётся.

Однако введённые администрацией США торговые пошлины, похоже, повлияли на стоимость новинки — по данным Dealabs, в США WH-1000XM6 будут продаваться за 450 долларов — на 50 долларов дороже предыдущей модели XM5, которую многие издания в прошлом году уверенно называли лучшими беспроводными наушниками для большинства пользователей в мире. При этом стоит отметить, что XM5 лишь немного превосходили XM4 по шумоподавлению, так что наушникам XM6 потребуется серьёзный скачок в технологиях, чтобы оправдать рост цены. Но будет интересно посмотреть на то, как именно производитель планирует добиться успеха в этом направлении — конкуренция ведь высокая.
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