Глобальную версию наушников Realme Buds Air7 Pro оценили в 65 долларов

Компания Realme представила в Индии глобальную версию беспроводных наушников Realme Buds Air7 Pro, которые уже были выпущены в Китае. Новинка оценена в эквивалент 65 долларов. Напомним, что наушники получили 11-миллиметровый низкочастотный вуфер, 6-миллиметровый микроплоский твитер, гибридную систему активного шумоподавления (ANC) до 53 дБ и диапазоном до 5000 Гц, поддержку аудиокодеков LHDC 5.0, AAC и SBC, сертификацию аудио высокого качества Hi-Res Audio, два выделенных цифро-аналоговых преобразователей, два магнита N52 NdFeB, 100% высокочистую диафрагму, шесть микрофонов с ИИ-шумодавом, поддержку синхронного перевода на базе искусственного интеллекта (32 языка), игровой режим с задержкой 45 мс, защиту от пыли и влаги (IP55), поддержку Bluetooth 5.4, батарею ёмкостью 62 мАч, зарядный чехол ёмкостью 530 мАч и поддержку быстрой зарядки.