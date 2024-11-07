Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Изучаемые наушники HONOR CHOICE EARBUDS X7e поддерживают активное шумоподавление, обеспечивают до 40 часов автономной работы и оснащены чипом с Bluetooth 5.3. Выполнены они в корпусе с легким весом и эргономичной конструкцией.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Комплектация

Коробка из плотного картона с пластиковой ручкой. Комплект включает документацию и зарядный кейс.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Внешний вид

Зарядный кейс выполнен из пластика молочно-белого цвета. Внешние поверхности глянцевые. Форма закругленная, габариты компактные.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Крышка в закрытом положении фиксируется при помощи магнитов, как и сами наушники внутри. Зарядка проводится через разъем USB-C.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Наушники защищены от воды и пыли по стандарту IP54. Тот же цвет и материалы что и у зарядного кейса. Это формат вкладышей с умеренной степенью прилегания к ушному каналу.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

На корпусе HONOR CHOICE EARBUDS X7e выведены дополнительные микрофоны, анализирующие окружающий шум для работы системы шумоподавления.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Вытянутая ножка. На ее внешней стороне сенсорная зона управления. Принять вызов, поставить воспроизведение на паузу, активировать шумоподавление, переключить треки и все это можно делать касаниями. Реагирует корректно.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Софт

Наушники сопровождаются поддержкой утилиты, устанавливаемой в смартфон. В главном окне отдельно отображаются заряд по наушникам в отдельности, а также для зарядного кейса. Включение режима активного шумоподавления, доступ к эквалайзеру, сенсорному управлению и общим настройкам.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Усиление басов и высоких частоты. Ручные и детальные профили для этой модели не предусмотрены.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Выбираются команды для разных типов команд для сенсорного управления. Отдельно для правого и левого наушников.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Включение игрового режима с низкими задержками, пространственное аудио, определение надето или нет.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Тесты

В HONOR CHOICE EARBUDS X7e установлен 11 мм динамик. Для соединения используют Bluetooth 5.3 с кодеками AAC и SBC. Тестирование велось со смартфоном и планшетом. С учетом невысокой стоимости гарнитура продемонстрировала хорошее качество звука. Акцентируются верхние частоты, звуковая сцена чистая. Наушники универсальны подходят под различные сценарии, включая аудиоподкасты, прослушивание музыки. имеется. Запас по громкости.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Они поддерживают активное шумоподавление. Но с ним здесь есть особенности, связанные с конструкцией. Без силиконовых амбушюр не прилегают к ушной раковине полностью, из-за этого при включении ANC отсекают шум не полностью, а только его приглушают.

HONOR CHOICE EARBUDS X7e

Полного заряда аккумулятора у них хватало в зависимости от громкости и использования ANC от 6 до 8 часов. В комплектном кейсе можно провести 2 полных цикла зарядки.

Итоги

HONOR CHOICE EARBUDS X7e – недорогие беспроводные наушники с хорошим качеством звучания и исполнения. Активное шумоподавление, сенсорное управление, длительное время автономной работы и зарядка через USB-C.
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