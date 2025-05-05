Наушники iQOO Buds 1i оценили в 20 долларов

Бренд iQOO пополнил ассортимент недорогих беспроводных наушников моделью iQOO Buds 1i, которая основана на 10-мм динамических драйверах с поддержкой звучания в диапазоне 20-20000 Гц. Новинка также характеризуется системой шумоподавления на базе ИИ (AI) для лучшего качества телефонных звонков, поддержкой звуковых эффектов DeepX 3.0 с четырьмя звуковыми профилями, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, игровым режимом с задержкой 88 мс, поддержкой сенсорного управления, функцией Google Fast Pair и поиском наушников Find My Earphones, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, временем автономной работы до 50 часов с учетом зарядного кейса и поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часов воспроизведения музыки). Цена наушников на дебютном индонезийском рынке составляет эквивалент 20 долларов.