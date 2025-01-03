Недорогая игровая гарнитура с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH350S

Подвесы, используемые для фиксации чашек, также выполнены из стали. Окрашены в оранжевый цвет, создавая правильный акцент во внешнем виде. Крепление дает небольшую свободу, обеспечивая комфортное прилегание к ушам.
Овальные чашки с матовым покрытием, на внешней стороне которых подсвечиваемый логотип бренда.
Амбушюры из экокожи. Мягкие и приятные тактильно, дают хороший уровень пассивной звукоизоляции.
На боковой грани барабан регулировки громкости. Микрофон с гибкой ножкой и пластиковым капсюлем. Можно будет менять положение.
Кабель длиной 1.2 метра. Прорезиненный, достаточно плотный и за счет этого не запутывается. Для подключения используется USB.
Готовые сцены с эффектами обработки. Пользы от этой вкладки нет, скорее поиграться на один раз.
А вот из полезного усиление микрофона и настройка вариантов виртуальной объемной сцены.
Отдельная для управления степенью шумоподавления микрофона.
Игровой тест проходил в игре Escape from Tarkov. Наушники давали хорошее качество позиционирования и общего контроля за происходящим вокруг. Мелкий шум, выстрелы, движения противников. Для сетевых шутеров данная гарнитура подойдет хорошо. Это же касается микрофона, который здесь позволит общаться с командой и синхронизировать свои действия.
При этом в ней можно проводить по несколько часов. Конструкция не давит на голову, есть необходимая регулировка по длине для подбора удобной посадки. Но стоит учитывать, что из-за длины кабеля в 1.2 метра дальность размещения системного блока будет ограничена. Также при эксплуатации в теплом помещении могут наблюдаться проблемы с запотеванием.