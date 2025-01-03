Недорогая игровая гарнитура с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH350S

Игровая гарнитура Rapoo VH350S оснащена всенаправленным микрофоном с шумоподавлением ENC, виртуальный 7.1 звук с реалистичной передачей окружающего звука, индивидуальная настройка с помощью ПО, а также RGB-подсветка.

Комплектация

Упаковка с традиционной схемой оформления, предоставляющая подробную информацию по характеристикам и особенностям исполнения. В комплекте руководство пользователя.

Внешний вид

Оголовье у гарнитуры широкое, внутри усилено металлом. Основная его часть обшита экокожей, прошитой по краю и с мягким наполнителем. По стилю напоминает «авиаторы».

Подвесы, используемые для фиксации чашек, также выполнены из стали. Окрашены в оранжевый цвет, создавая правильный акцент во внешнем виде. Крепление дает небольшую свободу, обеспечивая комфортное прилегание к ушам.

Овальные чашки с матовым покрытием, на внешней стороне которых подсвечиваемый логотип бренда.

Амбушюры из экокожи. Мягкие и приятные тактильно, дают хороший уровень пассивной звукоизоляции.

На боковой грани барабан регулировки громкости. Микрофон с гибкой ножкой и пластиковым капсюлем. Можно будет менять положение.

Кабель длиной 1.2 метра. Прорезиненный, достаточно плотный и за счет этого не запутывается. Для подключения используется USB.

Софт

Для Rapoo VH350S доступна утилита управления и с помощью нее можно провести индивидуальную настройку. Она позволяет сохранять и выгружать профиль. Изменение профиля эквалайзера.

Готовые сцены с эффектами обработки. Пользы от этой вкладки нет, скорее поиграться на один раз.

А вот из полезного усиление микрофона и настройка вариантов виртуальной объемной сцены.

Отдельная для управления степенью шумоподавления микрофона.

Тесты

При этом гарнитура не требует обязательной установки драйвера и софта. Корректно работает с разными операционными системами. На борту 50 мм динамик с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. В сцене акцентируются средние и низкие частоты. Качество звучания понравилось, без заметных проблем. Слушали в них музыку во время работы, смотрели фильмы.

Игровой тест проходил в игре Escape from Tarkov. Наушники давали хорошее качество позиционирования и общего контроля за происходящим вокруг. Мелкий шум, выстрелы, движения противников. Для сетевых шутеров данная гарнитура подойдет хорошо. Это же касается микрофона, который здесь позволит общаться с командой и синхронизировать свои действия.

При этом в ней можно проводить по несколько часов. Конструкция не давит на голову, есть необходимая регулировка по длине для подбора удобной посадки. Но стоит учитывать, что из-за длины кабеля в 1.2 метра дальность размещения системного блока будет ограничена. Также при эксплуатации в теплом помещении могут наблюдаться проблемы с запотеванием.

Итоги

Rapoo VH350S – недорогие игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENC, выполненные в эргономичном корпусе и поддерживающие индивидуальную настройку с помощью ПО.