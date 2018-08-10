Новые iPhone показали на фото

В интернете постоянно обсуждают новые слухи о том, как будет выглядеть новый iPhone, какие там будут фишки и преимущества. В сети появились картинки, на которых изображены якобы уже реальные новые смартфоны, хотя это вранье чистой воды. Дело в том, что компания еще только приступает к запуску производства, то есть получить смартфон можно только со сверх защищенного завода. Данные устройства сделаны на основе слитых в сеть макетов, куда пользователи просто вклеили картинки с экраном. Тем не менее, производитель действительно планирует отказаться от всех предыдущих моделей смартфонов и выпустить два новых с вырезом в верхней части экрана — будет обычная версия с индексом 9 и 9 Plus с большей диагональю дисплея. Эти три смартфона, вместе с X, будут составлять единственную линейку смартфонов компании.