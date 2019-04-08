Новые iPhone получат тройную камеру и более тонкий корпус

Японский портал Macotakara поделился информацией о следующем поколении смартфонов Apple, выход которого ожидается этой осенью. Итак, смартфоны получат тройную тыльную камеру и OLED-дисплеи диагональю 6,1 и 6,5 дюйма. Корпус младшей модели станет на 0,15 мм тоньше, чем у iPhone XS, а старшая модель окажется тоньше на 0,4 мм, по сравнению с iPhone XS Max. Также сообщается о кабеле с разъемами USB-C и Lightning, адаптере питания мощностью 18 Вт и поддержке обратной беспроводной зарядки других гаджетов. Ранее сообщалось, что следующие iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max получат небольшое обновление с новым процессором и некоторыми улучшениями в старых корпусах.