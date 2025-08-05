Новые iPhone собирают в Индии, но есть один нюанс

В стремлении сократить зависимость от Китая компания Apple активно расширяет производственные мощности в других странах, включая Индию. Недавние отчёты утверждают, что некоторые модели iPhone, продающиеся в США, собираются именно там. Однако, как отмечает журналист Патрик Макги, такие заявления могут вводить в заблуждение — несмотря на финальную сборку в Индии, цепочка поставок по-прежнему полностью завязана на Китае — и на её полную перестройку могут уйти годы и десятки миллиардов долларов. Генеральный директор Apple Тим Кук на протяжении двух последних кварталов подчёркивал, что часть iPhone, продаваемых в США, поступают из Индии. По сути он прав — финальная сборка действительно может проходить там, что позволяет избежать американских тарифов на китайский экспорт. Однако, как уточняет Макги, за кулисами всё гораздо сложнее.

«На самом деле ни один iPhone пока не производится в Индии в полном смысле слова. Да, если последний этап сборки проходит там, это считается существенным изменением, благодаря чему можно обойти тарифы. Но каждая такая модель всё так же зависит от гигантской китайской цепочки поставок, как и любые предыдущие iPhone», — заявил инсайдер. Согласно его словам, в каждом устройстве более тысячи компонентов, которые производятся на сотнях китайских фабрик, где задействованы до трёх миллионов работников в год. Только после сборки отдельных модулей iPhone отправляется в Индию для финального этапа и упаковки, которым занимаются уже десятки тысяч рабочих.