Новые наручные часы Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional

Часы Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional были закреплены на механической руке батискафа Limiting Factor и вместе с ним опустились на океанское дно. Виктор Весково сумел погрузиться на глубину 10 928 метров. Продолжительность миссии составляла 12 часов. Во время погружения на часы действовало давление в 1085,1 атм. После поднятия батискафа часы продолжили работать. В результате компании Omega удалось установить мировой рекорд по глубоководному погружению.Чтобы часы выдержали такое давление, производитель использовал сапфировое стекло в форме смотрового люка подводных аппаратов вроде Limiting Factor, крепление из жидкого металла, корпус из кованого титана Grade 5, интегрированные в корпус ушки Manta.В апреле-мае этого года команда Five Deeps отправилась покорять Марианскую впадину. С помощью эхолота было найдено самое глубокое место в восточной части Бездны Челленджера. Именно туда отправился американский исследователь Виктор Весково на борту глубоководного батискафа Limiting Factor — самого глубоководного в мире автономного аппарата. Он совершил одиночное погружение к самой глубокой точке Земли.О стоимости новинки пока неизвестно.