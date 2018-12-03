Новые наушники Bullets OnePlus Type-C

Bullets OnePlus Type-C представляют собой новую пару наушников-вкладышей OnePlus.

Они основаны на OnePlus Bullets V2, но заменяют стандартный разъем 3,5 мм разъемом USB-C. Bullets OnePlus Type-C имеют почти ту же конструкцию, что и Bullets V2. Наушники имеют такую ​​же цилиндрическую конструкцию, как и раньше, с металлическим корпусом. На правом кабеле находится модуль дистанционного управления, в котором есть большие и очень простые кнопки для управления воспроизведением, громкостью и вызовами. Разница в дизайне связана с наличием разъема Type-C на конце кабеля вместо стандартного разъема для наушников TRRS.