Новые наушники Sony с шумоподавлением для любителей фитнеса

Sony представила свою последнюю пару действительно беспроводных наушников с шумоподавлением, WF-SP800N.

Созданные для активных пользователей наушники WF-SP800N имеют степень защиты IP55 по воде и пыли. Sony говорит, что наушники можно даже мыть.

При включенной функции шумоподавления WF-SP800N может работать до 9 часов, а при отключеной до 13 часов. 10 минут быстрая зарядка может доставить до 60 минут воспроизведения музыки с функцией шумоподавления.

Новинка поставляются с опорой дуги с мягкой подушкой и изогнутым 3D-дизайном для безопасной и удобной посадки. Также есть режим объемного звука, адаптивное управление звуком, профиль звука Sony Extra Bass и Quick Attention для снижения громкости и общения с кем-либо без снятия наушников. Стоимость WF-SP800N составляет 180 евро.
Комментарии и отзывы Sony WF-SP800N
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