Новые наушники от 1More с шумоподавлением и IP5X

1More выпустил новые беспроводные наушники Dual Driver ANC Pro. Они представляют собой наушники с шейным ободом, которые обладают более широкими возможностями, чем предыдущий True Wireless ANC.

Новинка предлагает два уровня активного шумоподавления, а производитель утверждает, что Dual Driver ANC Pro могут предложить до 35 дБ шумоподавления. Они также имеют специальный режим сопротивления ветра, который сводит на нет микрофон. Для управления есть физические кнопки быстрого управления функциями воспроизведения и активации функций шумоподавления. Заряжаются наушники через USB-C.

Dual Driver ANC Pro оснащен двумя драйверами и степенью защиты IPX5. 1More Dual Driver ANC Pro будет продаваться по ориентировочной цене $ 150.