Новые наушники от 1More с шумоподавлением и IP5X

1More выпустил новые беспроводные наушники Dual Driver ANC Pro. Они представляют собой наушники с шейным ободом, которые обладают более широкими возможностями, чем предыдущий True Wireless ANC.

Новинка предлагает два уровня активного шумоподавления, а производитель утверждает, что Dual Driver ANC Pro могут предложить до 35 дБ шумоподавления. Они также имеют специальный режим сопротивления ветра, который сводит на нет микрофон. Для управления есть физические кнопки быстрого управления функциями воспроизведения и активации функций шумоподавления. Заряжаются наушники через USB-C.

Dual Driver ANC Pro оснащен двумя драйверами и степенью защиты IPX5. 1More Dual Driver ANC Pro будет продаваться по ориентировочной цене $ 150.
Комментарии и отзывы 1More Dual Driver ANC Pro
Обзоры:
Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлениемОбзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Новости:
Apple готовит выпустить собственные наушники AirPods Studio

Apple поделилась информацией о наушниках премиум-класса, которые получили название AirPods Studio. По сло...
Amazfit представила свои беспроводные наушники PowerBuds

Компания Huami представляет новые TWS-наушники Amazfit PowerBuds. Устройство появится на рынке в версиях ...
Обзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британски

Чаще всего наушники с превосходным звуком крайне громоздки и выглядят так, что в них абсолютно нет желани...
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
The Witcher 3 продан в количество 30 мил...
The Witcher 3 продан в количество 30 милПрошло 5 лет с момента выхода игры The Witcher 3. Игра стала очень популярной, на нее вышло множество обн...
Стартовали предварительные заказы на сма...
Стартовали предварительные заказы на смаАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который о...
Minecraft продан по всему миру в количес...
Minecraft продан по всему миру в количесНесмотря на то, что игра была выпущена в 2009 году, игра продолжает развиваться и продаваться. Minecraft ...
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня...
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июняРазработчик Kojima Productions и издатель 505 Games объявили в понедельник, что Death Stranding выйдет в ...
Серийная съемка вызывает зависание Canon...
Серийная съемка вызывает зависание CanonНекоторые владельцы топовой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III сообщили о серьезных проблемах, связанн...
Samsung Galaxy S20+ очень тяжело ремонти...
Samsung Galaxy S20+ очень тяжело ремонтиИзвестные во всей индустрии специалисты сервиса iFixit протестировали недавно представленный флагманский ...
Ubisoft анонсировала новых персонажей дл...
Ubisoft анонсировала новых персонажей длUbisoft анонсировала новых персонажей для Rainbow Six Siege. Они будут представлены с новым сезоном под н...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на ...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на В сети появились фотографии топовой беззеркальной камеры Canon EOS R5, которая была показана на выставке ...
Realme представила свои первые умные час...
Realme представила свои первые умные часВзрывная производительность Realme сделала его одним из самых быстрорастущих брендов смартфонов в мире, и...
Смартфон Vivo NEX 3S засветился базе дан...
Смартфон Vivo NEX 3S засветился базе данВ базе данных TENAA засветилась улучшенная версия смартфона Vivo NEX 3, который представили осенью 2019 г...
Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получ...
Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получКомпании Eve пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Spectrum QHD 240Hz и Spectrum 4K 144Hz, кот...
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материн...
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнМы продолжаем изучение материнских плат, построенных на чипсете X570 и рассчитанных на процессоры AMD Ryz...
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-FiОбзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor