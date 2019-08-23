Новые ноутбуки MSI с процессорами Intel Comet Lake-U и калиброванным дисплеем 4K

Компания MSI представила свои новые компактные ноутбуки Prestige 14 и Prestige 15, которые оснащены мощнейшими процессорами Intel 10-го поколения, графическими процессорами NVIDIA GeForce GTX 16-серии и откалиброванным на заводе 4K-дисплеем. Ноутбуки предназначены для опытных пользователей, работающих с несколькими потоками одновременно.

Prestige 14 и 15 оснащены алюминиевыми корпусами, сверхширокими сенсорными панелями и поддержкой процессоров Intel 10th Gen Cake Lake и вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. Дисплей может открываться на 180 °, а на ноутбуке есть специальная клавиша поворота экрана. Когда крышка поднята, клавиатура также наклонена для более удобного набора текста.

Ноутбуки поставляются с адаптером Wi-Fi 6 + Bluetooth, двумя портами Thunderbolt 3, двумя разъемами USB Type-A (2,0 для 14-дюймовых и 3,2 Gen 2 для 15-дюймовых), выход HDMI 2.0 3,5-мм аудиоразъем для наушников и устройство чтения карт памяти MicroSD. Что касается мультимедийных возможностей, ноутбуки MSI Prestige 14/15 оснащены веб-камерой с ИК-датчиками, стереодинамиками и массивом микрофонов.

MSI Prestige 14 и Prestige 15 доступны для предварительного заказа и будут выпущены в начале сентября.