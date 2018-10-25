Новые ноутбуки от компании HP с автономностью до 22.5 часов.

Компания HP продемонстрировала два новых ноутбука Specter x360 13 и 15.

Они обладают новыми общими функциональными обновлениями, такими как дизайн с двойной скошенностью (теперь легче поднять крышку) и переключатель конфиденциальности, который отключает веб-камеру. Тем не менее, больше внимания на себя привлекла модель Specter x360 13. Теперь автономность его работы достигает 22,5 часа. Также он оснащен шестиядерным процессором 8-го поколения Intel Core, за графику отвечает GeForce GTX 1050 Ti Max-Q. Оба ноутбука появятся в ноябре, и стоить будут начиная с 1150 долларов за Specter x360 13 и до 1390 долларов для своего 15-дюймового брата.