Новые подробности о 17-дюймовом Lg Gram перед запуском

Две недели назад стало известно, что вскоре LG может запустить 17-дюймовый ноутбук Gram. Раскрыты новые данные спецификации. Новый 17-дюймовый LG грамм будет весить всего 1.34kg. Это всего на 100 г больше, чем новый MacBook Air.

Он получит 17-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,560 х 1600 пикселей, а питаться от новейших 8-го поколения процессоров Core «Whiskey Lake» от Intel. Есть два порта USB Type-C, три полноразмерных USB 3.1, HDMI, аудиоразъём и слот для карт памяти microSD. Срок службы батареи составляет 19,5 часов. LG Gram 17 имеет 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD и будет стоить 1 699,99 долларов США. Предыдущие поколения ноутбуков анонсировали на январской выставке CES, и это поколение вряд ли станет исключением.