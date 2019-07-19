Новые предположения дизайна камер на предстоящем iPhone XI

IPhone 2019 года получит третью заднюю камеру, и хотя мы уже видели кучу рендеров и пустышек, все еще идут споры о том, как новый массив объективов будет выглядеть на конечном продукте.

В сети появились несколько фотографий, демонстрируя иное восприятие iPhone XI и iPhone XI Max. Вместо того, чтобы иметь гигантский черный выступ сзади, предположительно, что Apple может вообще не скрывать линзы. Вместо этого три объектива будут на однотонной панели. Визуализация делает три линзы более заметными, особенно на iPhone с белым и золотым корпусом.

С третьим объективом камеры новые iPhone смогут делать более качественные снимки при слабом освещении и иметь улучшенные функции AR.