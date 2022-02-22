Новые рендеры демонстрируют дизайн Samsung Galaxy Book Pro 360 2

Samsung сообщила, что представит новые ноутбуки Galaxy Book на MWC, однако больше ничего не рассказала об устройствах. Неофициальные источники предлагают взглянуть на одну из новых моделей с помощью новых рендеров.

Это Samsung Galaxy Book Pro 2 360, явный преемник прошлогоднего Pro 360, и он по-видимому, носит кодовое название «Марс 2».

Внешне мало что изменилось, но внутри должен быть новый процессор Intel i3, i5 и i7 11-го поколения. Samsung хвалился своим партнерством с Microsoft и тем, что ноутбуки будут поставляться с Windows 11 и One UI Book 4 поверх сл слегка настроенным интерфейсом, который должен улучшить многозадачность между устройствами.

Эти рендеры основаны на 15,6-дюймовой модели, мы также ожидаем увидеть меньший 13,3-дюймовый вариант. Большая модель предлагает три порта USB-C по бокам, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Как вы можете догадаться по названию, дисплей можно сложить на 360°, чтобы ноутбук можно было использовать в качестве планшета. По словам инсайдера, Galaxy Book Pro 2 360 будет доступен в «бордово-красном цвете». Официальный показ состоится 27 февраля.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Book Pro 360 2
Ноутбук Huawei MateBook D14 SE оценен в 615 долларов…
Ноутбук Huawei MateBook D14 SE оценен в 615 долларовКомпания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook D14 SE, которая является облегченной вер…
Microsoft поделилась видео разборки ноутбука Surface SE, что…
Microsoft поделилась видео разборки ноутбука Surface SE, чтоДля тех, кто хочет починить свой Surface Laptop SE, Microsoft выпустила новое …
Мощный ноутбук ASUS ROG Magic X выходит в Китае…
Мощный ноутбук ASUS ROG Magic X выходит в КитаеКомпания ASUS начала принимать китайские предзаказы на ноутбук ROG Magic X по цене от 2132 долларов. Напо…
Chuwi представляет ноутбук MiniBook X…
Chuwi представляет ноутбук MiniBook XMiniBook X оснащен процессором Intel 11th Celeron N5100 последнего поколения, включая 10-нм техпроцесс, ч…
Ноутбуки Razer скоро подорожают…
Ноутбуки Razer скоро подорожаютДефицит и скачки цен — нежелательное, но знакомое явление в сфере аппаратного компьютерного обеспечения з…
Ноутбук Eurocom Nightsky ARX315 оценен в $2100…
Ноутбук Eurocom Nightsky ARX315 оценен в $2100Компания Eurocom представила мощный ноутбук Nightsky ARX315, который оснащается настольным чипом AMD Ryze…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 получил два экрана…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 получил два экранаКомпания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook Plus Gen 3, которая получила дополнител…
Представлен игровой ноутбук от Gigabyte…
Представлен игровой ноутбук от GigabyteВедущий мировой компьютерный бренд GIGABYTE выпустил новое поколение профессиональных игровых ноутбуков A…
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабукОбзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor