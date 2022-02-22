Новые рендеры демонстрируют дизайн Samsung Galaxy Book Pro 360 2

Samsung сообщила, что представит новые ноутбуки Galaxy Book на MWC, однако больше ничего не рассказала об устройствах. Неофициальные источники предлагают взглянуть на одну из новых моделей с помощью новых рендеров.

Это Samsung Galaxy Book Pro 2 360, явный преемник прошлогоднего Pro 360, и он по-видимому, носит кодовое название «Марс 2».

Внешне мало что изменилось, но внутри должен быть новый процессор Intel i3, i5 и i7 11-го поколения. Samsung хвалился своим партнерством с Microsoft и тем, что ноутбуки будут поставляться с Windows 11 и One UI Book 4 поверх сл слегка настроенным интерфейсом, который должен улучшить многозадачность между устройствами.

Эти рендеры основаны на 15,6-дюймовой модели, мы также ожидаем увидеть меньший 13,3-дюймовый вариант. Большая модель предлагает три порта USB-C по бокам, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Как вы можете догадаться по названию, дисплей можно сложить на 360°, чтобы ноутбук можно было использовать в качестве планшета. По словам инсайдера, Galaxy Book Pro 2 360 будет доступен в «бордово-красном цвете». Официальный показ состоится 27 февраля.