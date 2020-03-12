Новые смарт-часы Apple Watch определяют уровень кислорода в крови

В новых моделях смарт-часов компаний Apple, появятся новая функция отслеживания здоровья владельца смарт-часов.

Это функция измерения уровня кислорода в крови. Такая функция уже есть у многих смарт-часов. Уровень кислорода в крови выше 90% считается нормой, а вот показатель ниже 80% может привести к нарушениям работы сердца и мозга. Пока что неизвестно, в каких именно часах появится новая функция.

Ещё в фрагментах кода iOS 14, пользователи нашли упоминание, что разработчики компании Apple планирует поработать над функцией ЭКГ, так как в некоторых случаях датчик дает неверные показатели. Эту проблему разработчики должны устранить в обновленной версии приложения ЭКГ.