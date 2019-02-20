Новые смарт часы Honor Watch Magic

Компания Honor объявила о выпуске новых умных часов Honor Watch Magic в Индии.

Они будут выпущены в двух версиях Lava Black и Moonlight Silver по цене в 196 и 210 долларов. В отличие от большинства других моделей, эти часы работают на собственной операционной системе Huawei. Как утверждает компания, аккумулятора хватит до 7 дней автономной работы. Honor Watch Magic имеет 1,2-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 390x390 пикселей.

Ремешки являются сменным аксессуаром и могут быть легко заменены на любой вкус. Официальные продажи начнутся завтра, 21 февраля, через онлайн магазин Amazon India.