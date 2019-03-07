Новые смарт часы Versa Lite от компании Fitbit

Компания Fitbit выпустила смарт часы Versa Lite, это урезанная версия прошлогодних часов Versa.

Часы рассчитаны на те же четыре дня автономной работы, что и стандартная версия Versa, они отслеживают шаги, сердцебиение и количество сожженных калорий с той же точностью. Часы использует тот же 1,34-дюймовый дисплей и покажет вам ваши уведомления. Также как и старшая версия могут выдерживать длительные плавания в бассейне. Все аксессуары от Versa можно прикрепить к Lite версии. Versa Lite даже полностью совместим с женскими сервисами отслеживания здоровья, запущенными в прошлом году Fitbit.

В прошлогодней версии Versa было три физических кнопки, а в Lite - только одна. Все остальное, что раньше обрабатывалось кнопкой, например доступ к бесчисленным режимам тренировки, теперь выполняется несколькими касаниями и прикосновениями к сенсорному экрану. Стоимость Versa Lite составляет 160 долларов, это на 40 долларов дешевле чем прошлогодняя версия.