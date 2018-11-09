Новые смарт часы для фитнеса Fossil Sport

Компания Fossil анонсировала новые смарт часы Fossil Sport.

Оптимизированное для фитнеса устройство Wear OS будет работать с последней версией операционной системы Wear с обновленным интерфейсом для фитнеса и навигации. Часы работают на чипе Snapdragon Wear 3100 от Qualcomm, который заменяет устаревший чип 2100. Fossil Sport имеет аккумулятор емкостью 350 мАч и поставляется в шести цветах корпуса, а также доступны 28 цветов силиконового ремешка. В Fossil Sport также есть NFC для мобильных платежей, встроенный датчик сердечного ритма и GPS. Также есть альтиметр, датчик освещенности, микрофон и динамик для звонков. Fossil Watch станут доступны с сегодняшнего дня за 255 долларов.