Новые смартфоны Apple будут называться iPhone Pro, Pro Max и iPhone 11

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин поделился подробностями о грядущих смартфонах компании Apple. По словам источника, нас ждут три новинки, которым ранее прочили название iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR 2. Согласно свежим данным, смартфоны могут переименовать в iPhone Pro, iPhone Pro Max и iPhone 11. Утверждается, что смена названия связана с использованием дисплеем с частотой до 120 Гц и технологией ProMotion, как в планшетах iPad Pro. Слухи о новых экранах ходят уже несколько месяцев. Что до официального анонса, то он по традиции состоится в сентябре.