Смартфон HMD Darkhawk получит аккумулятор на 6000 мАч

Сетевой инсайдер smashx_60 опубликовал первые подробности о новом бюджетном смартфоне HMD с кодовым наименованием Darkhawk. Устройству приписывают наличие плоского экрана с кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной памяти, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки и чистой операционной системы Android 17.

Напомним, что сегодня был представлен смартфон Vibe 2 Pro 5G, который получил 6,78-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти, предустановленную ОС Android 16, аккумулятор на 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, двойную основную камеру с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX682) и 2 Мп (макро), фронтальную камеру разрешением 13 Мп и стереодинамики.