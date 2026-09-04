Защищенный смартфон RugOne Xsnap 7 Pro со съемной камерой

RugOne, дочерний бренд Ulefone, представила новое устройство с отсоединяемой экшн-камерой. Этот защищенный аппарат, который получил имя Xsnap 7 Pro, дебютирует официально на выставке IFA в Берлине. К слову, в прошлом году RugOne уже показывала на IFA линейку защищенных смартфонов Xever 7. Ключевая фишка Xsnap 7 Pro — это камера, которую можно снять с корпуса. Когда она не нужна, она прячется внутри тыльной панели. По заявлениям производителя, камера кубической формы способна снимать видео в формате 2,7K с частотой 30 кадров в секунду.

Данная камера может вести запись в течение 40 минут на одном заряде, а также имеет 64 ГБ встроенной памяти. Соединение со смартфоном осуществляется беспроводным способом через специальное приложение. Когда камера не используется, она прикрепляется к телефону при помощи магнитов. Кроме того, она выдерживает погружение на глубину до 5 метров благодаря водонепроницаемому корпусу. Что касается самого смартфона, то он оснащен основной задней камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), а также инфракрасной камерой ночного видения на 64 Мп со встроенными ИК-диодами. Работает устройство на процессоре MediaTek Dimensity 8400, имеет 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Смартфон также защищен от пыли и влаги по стандарту IP69K.

Презентация RugOne Xsnap 7 Pro состоится на выставке IFA в ближайшие выходные, а предзаказы стартуют на Kickstarter 7 сентября по цене 799 евро для первых покупателей. Также сообщается, что с следующего месяца устройство станет доступно на мировом рынке по цене 999 долларов.