Новые телевизоры LG 2021 года получат Google Stadia и NVIDIA GeForce Now

По заявлению LG, телевизоры компании получат поддержку Google Stadia вскоре после того, как весной начнутся поставки. Это означает, что пользователи смогут подключить геймпад к телевизору и играть в новейшие игры на Google Stadia.

Также в паре с Google Stadia, компания Nvidia не осталась в стороне, пользователи которые предпочитают сервис потоковой передачи игр NVIDIA GeForce Now, он также появится на телевизорах, но только позже. Пока неизвестно, получат ли старые телевизоры сервисы потоковой передачи игр, но даже если они получат, это будут избранные модели.

Google Stadia в настоящее время доступен на Android, iOS через веб-приложение и на компьютерах через браузер Chrome. Услуга стоит 9,99 долларов в месяц, но пользователи также могут покупать отдельные игры.

GeForce Now доступна на ПК с Windows, Mac OS, NVIDIA Shield, Chromebook, Android, а также на iPad и iPhone в бета-версии через веб-браузер Safari. Стоимость услуги составляет 4,99 доллара в месяц. Пользователи также могут синхронизировать свою библиотеку игр из Steam.

Комментарии и отзывы LG 2021
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