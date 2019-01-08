Новые телевизоры от Sony будут поддерживать функцию Apple AirPlay

Компания Sony на CES 2019, объявила о том, что в этом году ее ЖК-дисплеи серии Z9G 8K, OLED-дисплеи серии A9G и 4K ЖК-телевизоры X950G добавят поддержку протоколов Apple AirPlay 2 и HomeKit.

Это позволит пользователям легко интегрировать их с другими устройствами «умный дом», совместимыми с протоколами Apple, и использовать функции AirPlay 2, такие как синхронизированный многокомнатный звук. На телевизорах Sony это означает сочетание технологий Apple с платформой Android TV, на которой они основаны. Пока точно не известно, когда именно эта функция появится или будет распространяться на более старые модели.