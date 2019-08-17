Новые ультратонкие механические игровые клавиатуры от Logitech

Logitech представила две новые ультратонкие механические игровые клавиатуры с высококлассными игровыми функциями.

С точки зрения дизайна Logitech G915 и Logitech G815 выглядят почти одинаково, от размещения специальных кнопок управления мультимедиа и колесика регулировки громкости до пяти выделенных G-клавиш. Они оснащены низкопрофильными механическими переключателями GL, которые лучше демонстрируют световые эффекты Lightsync RGB.

Основным отличием является поддержка Lightspeed, Logitech G915 предлагает беспроводное подключение Lightspeed с временем отклика 1 мс; однако беспроводная клавиатура также поддерживает проводное соединение USB. G915 может похвастаться 30-часовым временем автономной работы.

Проводная клавиатура Logitech G815 Lightsync RGB обладает такой же подсветкой и в целом мало отличается от Logitech G915 Lightspeed. Основное отличие — проводное подключение по интерфейсу USB 2.0. Клавиатура располагает портом USB 2.0, то есть не уменьшает число свободных портов в системе. Кабель сделан съемным. Logitech G915 Lightspeed и G815 Lightsync RGB будут продаваться за $ 250 и $ 200 соответственно.