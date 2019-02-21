Новые умные часы - Samsung Galaxy Watch Active

На мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Франциско Samsung анонсировала последнюю версию флагманских часов Galaxy Watch Active. Теперь она может контролировать ваше давление, отслеживать частоту сердечных сокращений и количество сожженных калорий.

Дизайн также был пересмотрен и Samsung отказалась от своей фирменной вращающейся рамки. Вместо этого часы теперь опираются на две боковые кнопки и интерфейс для навигации. К сожалению, 1,1-дюймовый дисплей Gorilla Glass 3 с разрешением 360 x 360 пикселей по-прежнему обрамлен довольно толстой черной рамкой. Корпус Active также тоньше, чем его предшественник и изготовлен из алюминия с более компактным 40-миллиметровым циферблатом. Устройство доступно в четырех цветовых вариантах, включая серебристый, черный, розовое золото и морской цвет.

Часы оснащены собственной носимой ОС Tizen от Samsung и двухъядерным чипом Exynos 9110 с частотой 1,15 ГГц, 768 МБ оперативной памяти, 4 ГБ памяти, аккумулятором на 230 мАч, который поддерживает беспроводную зарядку на основе WPC, в том числе с помощью новых телефонов Galaxy S10.