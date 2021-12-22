Новые умные часы Fire-Boltt Ninja 2

Компания Boltt работает над новыми умными часами под названием Ninja 2, которые в настоящее время представлены на Amazon.

Fire-Boltt - относительно новый бренд, вышедший на индийский рынок. Fire-Boltt Ninja 2 оснащен 1,3-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 240 x 240 пикселей. Ninja 2 позволяет пользователям настраивать свой дисплей с несколькими различными циферблатами. Кроме того, часы поддерживают 30 различных спортивных режимов, включая ходьбу, бег, пешие прогулки, бадминтон, езду на велосипеде и многое другое. Другие примечательные функции включают в себя мониторинг SpO2, который отслеживает уровень кислорода в крови, а также отслеживание сердечного ритма в реальном времени и отображение цикла сна.